Котяков назвал регионы с самой сложной ситуацией на рынке труда

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Министр труда и социальной защиты Антон Котяков рассказал, в каких российских регионах сложилась самая сложная ситуация по доле официально регистрируемой безработицы.
Котяков назвал регионы с самой сложной ситуацией на рынке труда
  • © Сергей Мамонтов
  • РИА Новости

«По доле официально зарегистрированных безработных от экономически активного населения самая сложная ситуация наблюдается в Туве, Чечне и Ингушетии», — сказал он на совещании по ситуации на рынке труда.

По его словам, там этот показатель достигает от 9 до 11% от экономически активного населения.

Ранее президент Владимир Путин сообщил, что число официально зарегистрированных безработных в России составляет порядка 1,9 млн человек.

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