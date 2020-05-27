Котяков назвал регионы с самой сложной ситуацией на рынке труда
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- РИА Новости
«По доле официально зарегистрированных безработных от экономически активного населения самая сложная ситуация наблюдается в Туве, Чечне и Ингушетии», — сказал он на совещании по ситуации на рынке труда.
По его словам, там этот показатель достигает от 9 до 11% от экономически активного населения.
Ранее президент Владимир Путин сообщил, что число официально зарегистрированных безработных в России составляет порядка 1,9 млн человек.