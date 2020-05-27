Котяков назвал регионы с самой сложной ситуацией на рынке труда

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков рассказал, в каких российских регионах сложилась самая сложная ситуация по доле официально регистрируемой безработицы.

«По доле официально зарегистрированных безработных от экономически активного населения самая сложная ситуация наблюдается в Туве, Чечне и Ингушетии», — сказал он на совещании по ситуации на рынке труда.

По его словам, там этот показатель достигает от 9 до 11% от экономически активного населения.

Ранее президент Владимир Путин сообщил, что число официально зарегистрированных безработных в России составляет порядка 1,9 млн человек.