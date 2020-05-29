Минтруд предлагает ввести особый порядок увольнений при пандемии

Минтруд России подготовил проект постановления правительства, который предлагает ввести особый порядок увольнения, введения простоя или перевода сотрудников на неполный рабочий день и другую работу во время пандемии.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на соответствующий документ.

Отмечается, что пока проект представляет собой «свод предложений, поступивших от всех сторон социального партнёрства». Ожидается, что документ изучат в специальной комиссии, в которой участвуют правительство, работодатели и профсоюзы.

Как пишет издание, ведомство в данном проекте, в частности, предлагает запретить в условиях пандемии увольнять сотрудника или отправлять его в простой по инициативе работодателя. Разорвать трудовые отношения в это время позволяется лишь по инициативе работника или по соглашению сторон.

Ещё одной идеей является сокращение с двух месяцев до двух недель срока уведомления работников об изменении по инициативе работодателя условий трудового договора и режима работы, включая введение режима неполного рабочего дня, если необходимость этих изменений связана с ограничительными мерами, введёнными из-за пандемии.

Уточняется, что отступающее от Трудового кодекса регулирование предлагается распространить только на 2020 год.

Ранее Минтруд предложил втрое увеличить минимальное пособие по безработице.

27 мая президент России Владимир Путин заявил, что число официально зарегистрированных безработных в стране составляет порядка 1,9 млн человек.