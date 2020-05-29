Минтруд предлагает ввести особый порядок увольнений при пандемии

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Минтруд России подготовил проект постановления правительства, который предлагает ввести особый порядок увольнения, введения простоя или перевода сотрудников на неполный рабочий день и другую работу во время пандемии.
Минтруд предлагает ввести особый порядок увольнений при пандемии
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Киселев

Об этом сообщает РБК со ссылкой на соответствующий документ.

Отмечается, что пока проект представляет собой «свод предложений, поступивших от всех сторон социального партнёрства». Ожидается, что документ изучат в специальной комиссии, в которой участвуют правительство, работодатели и профсоюзы.

Как пишет издание, ведомство в данном проекте, в частности, предлагает запретить в условиях пандемии увольнять сотрудника или отправлять его в простой по инициативе работодателя. Разорвать трудовые отношения в это время позволяется лишь по инициативе работника или по соглашению сторон.

Ещё одной идеей является сокращение с двух месяцев до двух недель срока уведомления работников об изменении по инициативе работодателя условий трудового договора и режима работы, включая введение режима неполного рабочего дня, если необходимость этих изменений связана с ограничительными мерами, введёнными из-за пандемии.

Уточняется, что отступающее от Трудового кодекса регулирование предлагается распространить только на 2020 год.

Ранее Минтруд предложил втрое увеличить минимальное пособие по безработице.

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