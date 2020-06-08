Путин поручил увеличить минимальный размер пособия по безработице
- РИА Новости
«Увеличить с 1 мая 2020 года на три месяца минимальный размер пособия по безработице до 4500 рублей», — говорится в перечне поручений, утверждённом по итогам совещания о ситуации на рынке труда, которое прошло 27 мая.
Кроме того, президент поручил продлить выплаты пособия на три месяца безработным гражданам, при этом нужно предусмотреть срок действия меры до 1 октября.
Также 8 июня стало известно, что глава государства поручил правительству распространить на безработных опекунов норму о доплате 3000 рублей на каждого несовершеннолетнего.