В «Современнике» прокомментировали ситуацию вокруг Ефремова

В театре «Современник» выступили с обращением по поводу ситуации с артистом Михаилом Ефремовым.

«Наше молчание было вызвано шоком и попыткой осмыслить то, что произошло с одним из самых близких людей «Современника» — Михаилом Ефремовым», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте театра.

В театре заявили, что «он всегда был и остаётся неотъемлемой частью театра», и отметили, что «случившееся — огромная трагедия».

«Приносим свои искренние соболезнования семье погибшего Сергея Захарова. Надеемся, что его родным хватит сил и мужества, чтобы пережить утрату и сохранить светлую память о нём», — сообщили в «Современнике».

В театре также пожелали «душевной стойкости Михаилу Ефремову и его родным».

«В это невероятно сложное время мы хотим попросить всех вас оставаться великодушными, не впадать в крайность осуждения», — говорится в сообщении.

В «Современнике» добавили, что «трагедия произошла, и повернуть время вспять не удастся, как бы ни хотелось, нельзя становиться судьями, клеймить или, напротив, оправдывать, однако очень важно во что бы то ни стало не давать агрессии, негативной энергии разрастаться».

Ранее Ефремов записал видеообращение, в котором попросил прощения у родных Захарова и выразил готовность оказать помощь его семье.

Позднее адвокат семьи Александр Добровинский заявил, что близкие Захарова не приняли извинений Ефремова, отказались от предложенной денежной компенсации и намерены добиться справедливого решения суда.

Вечером 8 июня машина, за рулём которой находился Ефремов, выехала на встречную полосу на Смоленской площади и врезалась в фургон. Водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице.

Экспертиза установила, что Ефремов находился за рулём в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Артист по решению суда отправлен под домашний арест.