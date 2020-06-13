Адвокат: семья Захарова не приняла извинений Ефремова
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Об этом заявил адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы семьи погибшего.
«Семья, конечно, слышала извинения господина Ефремова и считает их запоздалыми. Таким образом, извинения семьёй де-факто не приняты», — приводит ТАСС слова Добровинского.
Он отметил, что «о мирном урегулировании говорить слишком поздно» и денежная компенсация, которую предложил Ефремов, не будет принята.
По словам адвоката, представители семьи покойного намерены добиться справедливого решения суда.
Ранее актёр Михаил Ефремов записал видеообращение, в котором попросил прощения у родных Сергея Захарова, скончавшегося после ДТП с участием актёра.
Он выразил готовность оказать помощь семье погибшего и добавил, что «не понимает, как дальше жить».
Вечером 8 июня машина, за рулём которой находился Ефремов, выехала на встречную полосу на Смоленской площади и врезалась в фургон. Водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице.
Экспертиза установила, что Ефремов находился за рулём в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
Таганский суд Москвы отправил артиста под домашний арест.