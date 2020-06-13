Адвокат: семья Захарова не приняла извинений Ефремова

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Семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП на Смоленской площади в центре Москвы, не приняла извинений актёра Михаила Ефремова, который врезался в автомобиль Захарова.
Адвокат: семья Захарова не приняла извинений Ефремова
  • © РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда

Об этом заявил адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы семьи погибшего.

«Семья, конечно, слышала извинения господина Ефремова и считает их запоздалыми. Таким образом, извинения семьёй де-факто не приняты», — приводит ТАСС слова Добровинского.

Он отметил, что «о мирном урегулировании говорить слишком поздно» и денежная компенсация, которую предложил Ефремов, не будет принята.

По словам адвоката, представители семьи покойного намерены добиться справедливого решения суда.

Ранее актёр Михаил Ефремов записал видеообращение, в котором попросил прощения у родных Сергея Захарова, скончавшегося после ДТП с участием актёра.

Он выразил готовность оказать помощь семье погибшего и добавил, что «не понимает, как дальше жить».

Вечером 8 июня машина, за рулём которой находился Ефремов, выехала на встречную полосу на Смоленской площади и врезалась в фургон. Водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице.

Экспертиза установила, что Ефремов находился за рулём в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Таганский суд Москвы отправил артиста под домашний арест.

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