Суд арестовал директора норильской ТЭЦ по делу о разливе топлива

Суд арестовал директора ТЭЦ-3 в Норильске Павла Смирнова по делу о разливе дизельного топлива.

«Норильский городской суд арестовал Смирнова на один месяц 21 день — до 31 июля включительно. По ст. 246 УК», — цитирует РИА Новости официального представителя Красноярского краевого суда Оксану Веселову.

10 июня Следственный комитет сообщил о задержании директора ТЭЦ.

Также задержаны главный инженер предприятия Алексей Степанов и его заместитель Юрий Кузнецов.

11 июня СК возбудил уголовное дело в отношении главы Норильска Рината Ахметчина из-за аварии на ТЭЦ.

29 мая на ТЭЦ-3, принадлежащей «Норникелю», произошёл разлив дизтоплива. Площадь загрязнения, по данным прокуратуры, составила 180 тыс. кв. м. После ЧП было возбуждено четыре уголовных дела.

7 июня первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян заявил, что ликвидация последствий разлива топлива займёт около двух недель.