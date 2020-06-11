Против главы Норильска возбуждено дело из-за аварии на ТЭЦ

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Следственный комитет возбудил уголовное дело против главы Норильска Рината Ахметчина из-за аварии на ТЭЦ-3, где произошёл разлив дизельного топлива.
Против главы Норильска возбуждено дело из-за аварии на ТЭЦ
  • © РИА Новости / Пресс-служба губернатора Красноярского края

«Возбуждено уголовное дело по факту халатности главы города Норильска Красноярского края Рината Ахметчина, выразившейся в неисполнении своих должностных обязанностей при возникновении чрезвычайной ситуации, вызванной разливом нефтепродуктов в объеме не менее 21163 куб. м. из резервуара хранения дизельного топлива в Норильске», — заявили в СК.

Следствие установило, что глава города был осведомлён о количестве разлитого топлива и не принял должных мер по реагированию на ЧС.

В том числе он «не обеспечил функционирования и взаимодействия органов и должностных лиц местного самоуправления», говорится в сообщении ведомства.

В СК добавили, что Ахметчин не организовал контроль и наблюдение за состоянием окружающей среды, а также не спрогнозировал развития и последствий чрезвычайной ситуации. Ему предъявлено обвинение.

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