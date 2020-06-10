Врач рассказал, как избежать теплового удара

Директор Института клинической медицины им. Н.В. Склифосовского, профессор Сеченовского университета Филипп Копылов рассказал, как избежать теплового удара.

«Чтобы избежать теплового удара, нужно проводить как можно меньше времени под открытым солнцем, особенно в жару. Особенно это касается дачников, которые сейчас занимаются грядками и находятся на прямом солнечном свете», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, в такую погоду нужно соблюдать питьевой режим, потреблять по меньшей мере полтора-два литра жидкости в течение дня.

Как пояснил Копылов, основной механизм охлаждения организма — потоотделение, и на жаре испарение жидкости происходит интенсивно.

«Светлая одежда притягивает меньше солнечной энергии. В целом же одеваться нужно просторно и легко, чтобы была прослойка воздуха под одеждой, чтобы кожа могла дышать и испарять влагу», — добавил он.

Со своей стороны, диетолог Дарья Русакова в беседе с kp.ru рекомендовала включить в свой рацион больше зелёных салатов, овощей, фруктов, ягод.

«Мясо для шашлыка или гриля выбирать лучше не жирное, постное. Лучше склоняться к рыбе и морепродуктам, птице, они менее жирные. И всё дополнять свежими овощными салатами», — сказала она.

Ранее Русакова посоветовала увеличить количество потребляемой в сутки жидкости на 0,5 литра.