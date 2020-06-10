Врач рассказал, как избежать теплового удара

Короткая ссылка
Директор Института клинической медицины им. Н.В. Склифосовского, профессор Сеченовского университета Филипп Копылов рассказал, как избежать теплового удара.
Врач рассказал, как избежать теплового удара
  • Pixabay

«Чтобы избежать теплового удара, нужно проводить как можно меньше времени под открытым солнцем, особенно в жару. Особенно это касается дачников, которые сейчас занимаются грядками и находятся на прямом солнечном свете», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, в такую погоду нужно соблюдать питьевой режим, потреблять по меньшей мере полтора-два литра жидкости в течение дня.

Как пояснил Копылов, основной механизм охлаждения организма — потоотделение, и на жаре испарение жидкости происходит интенсивно.

«Светлая одежда притягивает меньше солнечной энергии. В целом же одеваться нужно просторно и легко, чтобы была прослойка воздуха под одеждой, чтобы кожа могла дышать и испарять влагу», — добавил он.

Со своей стороны, диетолог Дарья Русакова в беседе с kp.ru рекомендовала включить в свой рацион больше зелёных салатов, овощей, фруктов, ягод.

«Мясо для шашлыка или гриля выбирать лучше не жирное, постное. Лучше склоняться к рыбе и морепродуктам, птице, они менее жирные. И всё дополнять свежими овощными салатами», — сказала она.

Ранее Русакова посоветовала увеличить количество потребляемой в сутки жидкости на 0,5 литра.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить