Врач рассказал, как избежать теплового удара
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«Чтобы избежать теплового удара, нужно проводить как можно меньше времени под открытым солнцем, особенно в жару. Особенно это касается дачников, которые сейчас занимаются грядками и находятся на прямом солнечном свете», — заявил он в беседе с газетой «Известия».
По его словам, в такую погоду нужно соблюдать питьевой режим, потреблять по меньшей мере полтора-два литра жидкости в течение дня.
Как пояснил Копылов, основной механизм охлаждения организма — потоотделение, и на жаре испарение жидкости происходит интенсивно.
«Светлая одежда притягивает меньше солнечной энергии. В целом же одеваться нужно просторно и легко, чтобы была прослойка воздуха под одеждой, чтобы кожа могла дышать и испарять влагу», — добавил он.
Со своей стороны, диетолог Дарья Русакова в беседе с kp.ru рекомендовала включить в свой рацион больше зелёных салатов, овощей, фруктов, ягод.
«Мясо для шашлыка или гриля выбирать лучше не жирное, постное. Лучше склоняться к рыбе и морепродуктам, птице, они менее жирные. И всё дополнять свежими овощными салатами», — сказала она.
Ранее Русакова посоветовала увеличить количество потребляемой в сутки жидкости на 0,5 литра.