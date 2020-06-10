Диетолог дала рекомендации по питанию в условиях жары

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Врач-диетолог Дарья Русакова дала рекомендации по питанию в условиях аномальной жары.
Диетолог дала рекомендации по питанию в условиях жары
  • Pixabay

В беседе с телеканалом «360» она рекомендовала отказаться от солёных, копчёных и жирных продуктов, а также от десертов со сладкими напитками, которые тяжело перевариваются, задерживают жидкость и способствуют образованию отёков. 

«Из-за отёков возникает большая нагрузка на сердечно-сосудистую систему и нарушается венозный отток в нижних конечностях. Может даже развиться варикозная болезнь», — пояснила специалист.

Она рекомендовала заменить эти продукты сезонными овощами и фруктами, а также употреблять нежирные мясо, птицу, рыбу и кисломолочные продукты.

Диетолог также посоветовала увеличить количество потребляемой в сутки жидкости на 0,5 литра.

Ранее URA.RU сообщало о жаре в Челябинской области.

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