Синоптики предупредили о жаре в Челябинской области

В Челябинском ЦГМС предупредили, что в середине недели в регионе усилится аномальная жара.

Как передаёт URA.RU, по прогнозам синоптиков, столбик термометра достигнет 36 °С.

По данным специалистов, 9 июня воздух прогреется до 34 °С, 10 июня — до 35 °С, а 11 июня — уже до 36 °С.

При этом во вторник и среду будет солнечно и без осадков, а в четверг на Южном Урале ожидаются кратковременные дожди и грозы.

Ранее, как сообщал портал «Юга.ру», в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю предупредили жителей Сочи и Туапсинского района о сильной жаре.