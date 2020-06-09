Синоптики предупредили о жаре в Челябинской области
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Как передаёт URA.RU, по прогнозам синоптиков, столбик термометра достигнет 36 °С.
По данным специалистов, 9 июня воздух прогреется до 34 °С, 10 июня — до 35 °С, а 11 июня — уже до 36 °С.
При этом во вторник и среду будет солнечно и без осадков, а в четверг на Южном Урале ожидаются кратковременные дожди и грозы.
Ранее, как сообщал портал «Юга.ру», в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю предупредили жителей Сочи и Туапсинского района о сильной жаре.