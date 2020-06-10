МВД опровергло данные о пассажирах в автомобиле Ефремова в момент ДТП
- РИА Новости
«В момент происшествия виновный в ДТП водитель находился в транспортном средстве один, без пассажиров. Сведения подтверждаются показаниями очевидцев», — говорится в заявлении.
Ранее Таганский суд Москвы отправил Ефремова под домашний арест по делу о ДТП, в результате которого погиб человек.
В Федеральной службе исполнения наказаний уточнили, что актёру запрещается покидать место жительства, отправлять корреспонденцию, общаться со СМИ, пользоваться любыми средствами связи, а также общаться с кем-либо, кроме близких родственников, адвокатов, следователей и работников органов ФСИН.
Вечером 8 июня машина, за рулём которой находился Ефремов, выехала на встречную полосу и врезалась в фургон. Водитель фургона скончался в больнице. Экспертиза установила, что Ефремов находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения.
Впоследствии Ефремов выразил готовность помочь семье погибшего.