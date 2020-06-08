В Совфеде оценили идею введения минимального почасового размера оплаты труда

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Зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Александр Варфоломеев прокомментировал идею установить фиксированную почасовую заработную плату.
В Совфеде оценили идею введения минимального почасового размера оплаты труда
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«Я, как человек и член Совета Федерации, выступаю за и поддерживаю любое решение, которое способствует увеличению заработной платы людей», — заявил Варфоломеев в беседе с сайтом «Москва 24».

Парламентарий полагает, что увеличение заработной платы приведёт к увеличению средств, поступающих в фонд социального страхования, и окажет положительное влияние на экономику страны.

Однако, по его мнению, у работодателей может возникнуть много вопросов по данной инициативе.

Ранее стало известно, что депутаты Госдумы Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко, Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов разработали законопроект о введении в России минимального почасового размера оплаты труда.

Депутат Свинцов рассказал RT о причинах разработки этого законопроекта.

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