В Госдуме объяснили важность проекта о почасовой оплате труда

Депутат Госдумы Андрей Свинцов рассказал в беседе с RT о причинах разработки законопроекта о введении в России минимального почасового размера оплаты труда.

«Эти мысли у нас давно. Мы постоянно говорим о том, что минимальный размер оплаты труда слишком маленький, особенно в условиях, когда огромное количество людей перешли на удалённое рабочее место... Поскольку сегодня ситуация из-за последствий коронавируса такая вот сложная, миллионы людей находятся в подвешенном состоянии. То есть они юридически, может, потеряли работу, но тем не менее продолжают трудиться вообще без оформления либо как самозанятые, некоторых с зарплат перевели на «минималку» и так далее», — пояснил Свинцов.

Он отметил, что в таких условиях для того, чтобы работник имел более защищённые права, предлагается ввести минимальную почасовую оплату труда.

«Если разбить действующую минимальную оплату труда на почасовую, то получается, что она зависит от региона: от 60 до 90 рублей. Мы считаем, что это крайне мало. Если мы всё-таки установим минимальную почасовую оплату труда, то тогда работник будет защищён и будет за меньшее количество часов получать более честную заработную плату», — заключил депутат.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко, Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов разработали законопроект о введении в России минимального почасового размера оплаты труда.

Согласно инициативе, он будет применяться при заключении срочного трудового договора на условиях неполного рабочего времени.