За сутки в России после коронавируса выписали 8057 человек
- РИА Новости
«За последние сутки выписано 8057 человек... За весь период выписано 212 680», — говорится в сообщении оперативного штаба.
Днём ранее после коронавируса были выписаны 8666 человек.
Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что на пике заболеваемости коронавирусом в больницах столицы находились около 20 тыс. пациентов.
Главный врач городской поликлиники №109 кандидат медицинских наук Яков Сандаков в беседе с НСН дал рекомендации по выбору индивидуальных средств защиты.