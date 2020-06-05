За сутки в России после коронавируса выписали 8057 человек

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Число вылечившихся от коронавирусной инфекции в России за сутки увеличилось на 8057, до 212 680. Об этом информирует оперштаб по борьбе с COVID-19.
За сутки в России после коронавируса выписали 8057 человек
  • РИА Новости

«За последние сутки выписано 8057 человек... За весь период выписано 212 680», — говорится в сообщении оперативного штаба.

Днём ранее после коронавируса были выписаны 8666 человек.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что на пике заболеваемости коронавирусом в больницах столицы находились около 20 тыс. пациентов.

Главный врач городской поликлиники №109 кандидат медицинских наук Яков Сандаков в беседе с НСН дал рекомендации по выбору индивидуальных средств защиты.

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