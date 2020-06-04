В России выздоровели после коронавируса более 200 тысяч человек

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Число вылечившихся от коронавирусной инфекции в России за сутки увеличилось на 8666 — до 204 623. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
В России выздоровели после коронавируса более 200 тысяч человек
  • АГН «Москва»

«За последние сутки выписаны 8 666 человек… За весь период выписаны 204 623», — говорится в сообщении оперативного штаба.

В частности, 3061 человек был выписан в Москве, 566 — в Подмосковье, 364 — в Санкт-Петербурге, 305 — в Северной Осетии, 227 — в Ингушетии.

Днём ранее после коронавируса были выписаны 8972 человека.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что на пике заболеваемости коронавирусом в больницах столицы находились около 20 тыс. пациентов.

Главный врач городской поликлиники №109 кандидат медицинских наук Яков Сандаков в беседе с НСН дал рекомендации по выбору индивидуальных средств защиты.

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