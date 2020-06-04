Проверка Росприроднадзора в Норильске займёт около 20 дней

Проверка Росприроднадзора в Норильске, где произошёл разлив дизельного топлива, займёт порядка 20 дней. После этого виновные лица будут привлечены к ответственности, сообщила глава ведомства Светлана Радионова.

«Мы перебросили дополнительные силы нашей лаборатории в Норильск, ежедневно проводим отбор проб, берём фактически по 15 проб в сутки, но их количество наращиваем каждый день. Мы следим за тем, чтобы не допустить пропуска нефтепродуктов дальше боновых заграждений», — приводит её слова пресс-служба «Норникеля».

Она отметила, что в настоящее время по поручению прокуратуры проводится внеплановая проверка, по итогам которой будет произведён расчёт ущерба.

«Эта информация будет оперативно сообщена во все органы, которые у нас её запросили», — сказала Радионова.

Сотрудники Росприроднадзора будут оставаться на месте ЧП до конца полного восстановления экосреды до тех значений, которые должны быть, подчеркнула она.

«Мы будем следить за утилизацией, мы будем очень внимательно смотреть за способами её проведения, внимательно изучать те методы утилизации, которые компания предложит нам на утверждение», — добавила глава ведомства, уточнив, что сжигание собранных нефтепродуктов не рассматривается.

Как ранее сообщил глава МЧС Евгений Зиничев, ведомство нашло решение по ликвидации ЧП в Норильске, где произошёл разлив дизельного топлива.

Инцидент произошёл 29 мая на ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания». Объём утечки превысил 20 тыс. тонн топлива. Площадь загрязнения в городе составила 180 тыс. кв. м.

Возбуждено три уголовных дела, задержан начальник цеха ТЭЦ-3. В Красноярском крае введён режим ЧС федерального уровня.