Генпрокуратура изучит доводы по аварии на ТЭЦ-3 в Норильске

Генпрокуратура внимательно изучит доводы по аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, сообщил замгенпрокурора Николай Шишкин.

«Я попрошу внимательно и корректно относиться к заключениям, которые делают ваши специалисты о выводах произошедшего и о материальном ущербе, который был причинён. Все эти доводы будут проверены в ходе расследования возбуждённых уголовных дел», — сказал он во время совещания в Норильске. Его слова приводит ТАСС.

Как ранее сообщил глава МЧС Евгений Зиничев, ведомство нашло решение по ликвидации ЧП в Норильске, где произошёл разлив дизельного топлива.

Инцидент произошёл 29 мая на ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания». Объём утечки превысил 20 тыс. тонн топлива. Площадь загрязнения в городе составила 180 тыс. кв. м.

Возбуждено три уголовных дела, задержан начальник цеха ТЭЦ-3. В Красноярском крае введён режим ЧС федерального уровня.