В России начались страховые выплаты борющимся с коронавирусом медикам

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В России начали осуществлять страховые выплаты медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом и инфицированным при исполнении профессиональных обязанностей. Об этом сообщил Минздрав.
В России начались страховые выплаты борющимся с коронавирусом медикам
  • РИА Новости

«Страховые выплаты уже производятся Фондом социального страхования», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Там пояснили, что в случае заболевания медика коронавирусом на работе медицинская организация, установившая данный факт, информирует об этом Фонд социального страхования России (ФСС) и работодателя сотрудника, который создаёт комиссию по расследованию обстоятельств случившегося.

«Работа комиссии должна продолжаться не более суток... расследование страхового случая и осуществление единовременных страховых выплат планируется осуществлять в срок, не превышающий четырёх дней», — добавили в Минздраве.

Комиссия должна подтвердить факт инфицирования при исполнении профессиональных обязанностей, а не при иных обстоятельствах.

Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 11,5 млрд рублей на страховые выплаты медработникам.

Согласно указу президента России Владимира Путина, при осложнениях, вызванных COVID-19, которые повлекли временную нетрудоспособность, но не привели к инвалидности, медработникам будет выплачено 68,8 тыс. рублей.

В случае утраты трудоспособности в результате осложнений инвалиды I группы получат 2 млн рублей, II группы — 1,3 млн рублей, III группы — 688 тыс. рублей.

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