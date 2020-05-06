Путин предоставил страховые гарантии борющимся с коронавирусом медикам

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных страховых гарантиях медицинским работникам, борющимся с коронавирусом. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, врачи, средний и младший медперсонал, водители автомобилей скорой помощи смогут рассчитывать на единовременную страховую выплату.

Так, в случае смерти медработника в результате инфицирования будет выплачено 2,7 млн рублей, при осложнениях, вызванных COVID-19, которые повлекли временную нетрудоспособность, но не привели к инвалидности, — 68,8 тыс. рублей.

В случае «стойкой утраты» трудоспособности в результате осложнений инвалиды I группы получат 2 млн рублей, II — 1,3 млн рублей, III — 688 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что Минздрав одобрил допвыплаты медикам.