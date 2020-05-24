Вузы России планируют завершить зачисление абитуриентов в августе

Российские вузы планируют завершить зачисление абитуриентов в августе, сообщил замминистра науки и высшего образования России Дмитрий Афанасьев.

«Пока предполагаем — первыми зачисляются те, кто имеют льготы, потом приказ, который зачисляет 80% абитуриентов, а потом оставшиеся. Это уже будет в августе», — заявил он в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Афанасьев подчеркнул, что зачисление начнётся после того, как все желающие сдадут ЕГЭ.

«Может так получиться, что в каких-то регионах ребята не смогут вовремя сдать ЕГЭ. Для этого будут резервные дни в августе. Мы не завершим принятие в вузы, пока все не сдадут экзамены», — пояснил замглавы ведомства.

Ранее президент России Владимир Путин поручил начать проведение Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по всей стране с 29 июня.

В Минпросвещения сообщили, что пункты проведения ЕГЭ в 2020 году будут оснащены средствами индивидуальной защиты, а рассадку участников организуют с учётом дистанции в полтора метра.

RT передавал, что, согласно опросу сервиса «Интерактивная рабочая тетрадь Skysmart», большинство опрошенных школьников (20%) в этом году планируют поступить на факультет информационных технологий.