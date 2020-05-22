Названы самые популярные среди российских абитуриентов факультеты

Выпускники российских школ рассказали, на какой факультет они планируют поступить в этом году. Об этом свидетельствуют результаты опроса (есть в распоряжении RT) сервиса «Интерактивная рабочая тетрадь Skysmart», который разработан совместно с издательством «Просвещение».

Большинство опрошенных школьников (20%) в этом году планируют поступить на факультет информационных технологий.

На втором месте по популярности — медицинский факультет, его выбрали 12% участников опроса.

Далее идут экономический (10%), юридический (9%) и механико-математический (7%) факультеты.

По 6% респондентов планируют поступить на гуманитарный факультет и отделение иностранных языков.

Физический факультет интересует 5% опрошенных, биологический — 4%.

В меньшей степени популярностью пользуются исторический, химический (по 3%), филологический и географический (по 1%) факультеты.

10% участников опроса выбрали вариант «другое», в котором чаще всего указывался педагогический факультет, а также ответ «не знаю».

Среди опрошенных 3% заявили, что не планируют поступать в вуз в этом году.

При этом среди тех 97%, кто готовится к поступлению в настоящее время, 90% рассчитывают учиться на бюджетной основе.

Большинство участников опроса (88%) также отметили, что пандемия коронавируса никак не повлияла на их решение о поступлении в вуз и выборе факультета.

В опросе анонимно приняли участие 1,2 тыс. одиннадцатиклассников.

21 мая российский лидер Владимир Путин заявил, что необходимо провести ЕГЭ по всей стране, он начнётся 29 июня.

По его словам, ЕГЭ будут сдавать только те выпускники, которые собираются поступать в вузы в 2020 году.