Путин назвал дату начала проведения ЕГЭ

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Провести Единый государственный экзамен (ЕГЭ) необходимо по всей стране, он начнётся 29 июня. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе совещания о ситуации в системе образования в условиях распространения COVID-19.
Путин назвал дату начала проведения ЕГЭ
  • © Валерий Мельников
  • РИА Новости

«Учитывая устойчивое снижение угрозы эпидемии коронавируса, считаю необходимым Единый государственный экзамен провести по всей стране. Он начнётся 29 июня», — сказал президент.

По словам главы государства, школы помогут выпускникам готовиться к экзаменам в дистанционном режиме.

«Подчеркну, ЕГЭ будут сдавать только те выпускники, которые собираются поступать в вузы в текущем году. Что же касается аттестатов, то они будут выданы всем выпускникам без экзаменов», — добавил Путин.

Он назвал такое решение исключением, которое носит временный характер.

«Подать документы по результатам ЕГЭ можно сразу в несколько вузов, причём без личного присутствия, что сейчас особенно важно для людей. Зачисление пройдёт в августе. Кроме того, для выпускников школ, которые по весомым причинам не смогут сдавать ЕГЭ в июне, в августе можно будет сдать экзамен в формате ЕГЭ на оставшиеся места в высших учебных заведениях. То есть начать учиться уже осенью, не теряя целого года», — отметил он.

13 мая в Минпросвещения заявили, что было принято решение перенести ЕГЭ на более поздний срок. 

Рособрнадзор предлагал провести экзамен с 4 по 25 августа либо с 11 по 31 августа.

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