Путин назвал дату начала проведения ЕГЭ
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- РИА Новости
«Учитывая устойчивое снижение угрозы эпидемии коронавируса, считаю необходимым Единый государственный экзамен провести по всей стране. Он начнётся 29 июня», — сказал президент.
По словам главы государства, школы помогут выпускникам готовиться к экзаменам в дистанционном режиме.
«Подчеркну, ЕГЭ будут сдавать только те выпускники, которые собираются поступать в вузы в текущем году. Что же касается аттестатов, то они будут выданы всем выпускникам без экзаменов», — добавил Путин.
Он назвал такое решение исключением, которое носит временный характер.
«Подать документы по результатам ЕГЭ можно сразу в несколько вузов, причём без личного присутствия, что сейчас особенно важно для людей. Зачисление пройдёт в августе. Кроме того, для выпускников школ, которые по весомым причинам не смогут сдавать ЕГЭ в июне, в августе можно будет сдать экзамен в формате ЕГЭ на оставшиеся места в высших учебных заведениях. То есть начать учиться уже осенью, не теряя целого года», — отметил он.
13 мая в Минпросвещения заявили, что было принято решение перенести ЕГЭ на более поздний срок.
Рособрнадзор предлагал провести экзамен с 4 по 25 августа либо с 11 по 31 августа.