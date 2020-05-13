Рособрнадзор назвал возможные сроки проведения ЕГЭ

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Рособрнадзор предложил провести Единый государственный экзамен в России в период с 4 по 25 августа либо с 11 по 31 августа в связи с пандемией коронавируса.
Рособрнадзор назвал возможные сроки проведения ЕГЭ
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на письмо за подписью врио главы Рособрнадзора Анзора Музаева.

Отмечается, что в ведомстве считают нецелесообразным проведение экзамена в июле, так как могут сохраняться последствия нынешней ситуации с коронавирусом.

«Рособрнадзором предложено рассмотреть возможность проведения ЕГЭ в августе 2020 года в период с 04.08.2020 по 25.08.2020 или с 11.08.2020 по 31.08.2020», — указано в тексте документа.

Ранее заместитель главы Минпросвещения Дмитрий Глушко заявил, что новые сроки проведения ЕГЭ будут объявлены в ближайшие дни.

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