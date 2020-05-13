В Минпросвещения прокомментировали перенос сроков проведения ЕГЭ

Новые сроки проведения ЕГЭ будут объявлены в ближайшие дни. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил заместитель главы Минпросвещения Дмитрий Глушко, комментируя решение о переносе экзамена.

По его словам, ведомство вместе с главами субъектов ведёт мониторинг состояния, положения, развития коронавирусной инфекции, чтобы определиться со сроками проведения ЕГЭ.

«Сегодня совершенно точно мы можем сказать несколько вещей. Во-первых, 8 июня экзамен мы не сможем провести, нам придётся провести его несколько позже. А для того, чтобы назвать эту дату в ближайшие несколько дней, мы как раз осуществляем сбор информации, мониторинг в регионах. В течение ближайших дней объявим точные сроки», — сказал он.

Глушко выразил надежду, что «это произойдёт в июне».

«Но это будет зависеть от развития ситуации с самой коронавирусной инфекцией», — добавил он.

При этом он отметил, что ЕГЭ будет проводиться по единому для всей страны расписанию.

«Это единое расписание мы на сегодняшний день приготовили, обсуждаем его с коллегами. И как только мы определимся с датой старта ЕГЭ, мы сразу его обнародуем», — указал он.

13 мая в Минпросвещения заявили о решении перенести проведение ЕГЭ на более поздний срок. По заявлению Рособрнадзора, рассматривается возможность проведения экзамена во второй половине июня.