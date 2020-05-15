В Госдуму внесли законопроект о дистанционном образовании

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Законопроект, который регламентирует дистанционное образование в России, внесён в Государственную думу, следует из базы данных палаты парламента.
В Госдуму внесли законопроект о дистанционном образовании
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Авторами законопроекта стали сенаторы Ильяс Умаханов, Лилия Гумерова, Дмитрий Василенко и Григорий Карасин.

В пояснительной записке говорится, что в настоящее время «требуется законодательное закрепление положения о разграничении полномочий» Минпросвещения и Минобрнауки в части координации вопросов реализации дистанционных образовательных технологий.

«По вопросам общего образования и среднего профессионального образования —  Минпросвещения России; по вопросам высшего образования — Минобрнауки России», — говорится в документе.

В нём отмечается, что принятие законопроекта потребует корректировки подзаконных нормативных правовых актов в части регламентации роли и обязанностей педагогов, определения перечня преподаваемых в таком формате предметов, выполнения домашних заданий, продолжительности урока, проведения итоговой аттестации и др.

Ранее в Минобрнауки заявили, что считают целесообразным в условиях распространения коронавирусной инфекции предусмотреть возможность проведения ЕГЭ в дистанционном формате.

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