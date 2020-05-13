Минобрнауки призвало предусмотреть возможность сдачи ЕГЭ дистанционно
- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на письмо замглавы министерства Дмитрия Афанасьева.
В письме очерчивается эпидемиологическая ситуация, вызванная коронавирусной инфекцией.
«В целях препятствия её дальнейшему распространению Минобрнауки России считает целесообразным предусмотреть возможность его (ЕГЭ. — RT) проведения в дистанционном формате при условии обеспечения всех обучающихся необходимыми техническими средствами», — говорится в документе.
Ранее в Минпросвещения заявили, что было принято решение перенести ЕГЭ на более поздний срок.
По словам замминистра Дмитрия Глушко, новые сроки проведения экзамена будут объявлены в ближайшие дни.