Минобрнауки призвало предусмотреть возможность сдачи ЕГЭ дистанционно

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Минобрнауки России считает, что в условиях распространения коронавирусной инфекции целесообразно предусмотреть возможность проведения ЕГЭ в дистанционном формате.
Минобрнауки призвало предусмотреть возможность сдачи ЕГЭ дистанционно
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на письмо замглавы министерства Дмитрия Афанасьева.

В письме очерчивается эпидемиологическая ситуация, вызванная коронавирусной инфекцией.

«В целях препятствия её дальнейшему распространению Минобрнауки России считает целесообразным предусмотреть возможность его (ЕГЭ. — RT) проведения в дистанционном формате при условии обеспечения всех обучающихся необходимыми техническими средствами», — говорится в документе.

Ранее в Минпросвещения заявили, что было принято решение перенести ЕГЭ на более поздний срок.

По словам замминистра Дмитрия Глушко, новые сроки проведения экзамена будут объявлены в ближайшие дни.

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