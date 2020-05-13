Минобрнауки призвало предусмотреть возможность сдачи ЕГЭ дистанционно

Минобрнауки России считает, что в условиях распространения коронавирусной инфекции целесообразно предусмотреть возможность проведения ЕГЭ в дистанционном формате.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на письмо замглавы министерства Дмитрия Афанасьева.

В письме очерчивается эпидемиологическая ситуация, вызванная коронавирусной инфекцией.

«В целях препятствия её дальнейшему распространению Минобрнауки России считает целесообразным предусмотреть возможность его (ЕГЭ. — RT) проведения в дистанционном формате при условии обеспечения всех обучающихся необходимыми техническими средствами», — говорится в документе.

Ранее в Минпросвещения заявили, что было принято решение перенести ЕГЭ на более поздний срок.

По словам замминистра Дмитрия Глушко, новые сроки проведения экзамена будут объявлены в ближайшие дни.