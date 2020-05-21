В Минпросвещения рассказали о проведении ЕГЭ в 2020 году

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Пункты проведения ЕГЭ в 2020 году будут оснащены средствами индивидуальной защиты, а рассадку участников организуют с учётом дистанции в полтора метра. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов, выступая на совещании с российским лидером Владимиром Путиным.
В Минпросвещения рассказали о проведении ЕГЭ в 2020 году
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

«Единый государственный экзамен предстоит сдать выпускникам, только тем, кто планирует поступать в вузы в текущем году по предметам, которые необходимы для поступления», — сказал он.

По его словам, в начале мая в регионы были направлены соответствующие рекомендации Роспотребнадзора по организации ЕГЭ.

«Провели детальный анализ готовности регионов к их реализации. Пункты проведения ЕГЭ будут оснащены средствами индивидуальной защиты. Рассадка участников в аудиториях будет организована с учётом соблюдения дистанции не менее полутора метров», — рассказал он.

Как отметил министр, проведение самого массового экзамена — по русскому языку — планируется разделить на два дня, чтобы избежать скопления участников в аудитории.

«На входе в пункты проведения экзаменов все организаторы и участники будут проходить термометрию. Аудитории будут предварительно дезинфицироваться», — сообщил Кравцов.

В начале совещания Путин заявил, что необходимо провести ЕГЭ по всей стране, он начнётся 29 июня.

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