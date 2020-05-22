В Хабаровском крае установили допвыплаты всем бригадам скорой помощи

Власти Хабаровского края установили дополнительные выплаты всем бригадам скорой помощи, независимо от того, работали они с пациентами, больными коронавирусом или нет.

«По поручению губернатора Сергея Фургала дополнительно установлены выплаты всем бригадам скорой помощи, вне зависимости от оказания помощи пациентам с диагнозом COVID-19. Денежные начисления также предусмотрены техническому персоналу медучреждений, работающих как инфекционный госпиталь», — сообщили в региональном правительстве.

Стимулирующие начисления будут производиться «исключительно за счёт средств краевого бюджета», добавили там.

«Согласно документу, все сотрудники станций скорой медицинской помощи получат доплату из расчета 50% от размера федеральных выплат», — пояснили в правительстве.

Ранее следователи в Дагестане начали проверку по факту сообщений о неполучении стимулирующих выплат сотрудниками четырёх больниц и одной поликлиники.

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал абсолютным приоритетом выплаты надбавок медикам.