В Хабаровском крае установили допвыплаты всем бригадам скорой помощи
«По поручению губернатора Сергея Фургала дополнительно установлены выплаты всем бригадам скорой помощи, вне зависимости от оказания помощи пациентам с диагнозом COVID-19. Денежные начисления также предусмотрены техническому персоналу медучреждений, работающих как инфекционный госпиталь», — сообщили в региональном правительстве.
Стимулирующие начисления будут производиться «исключительно за счёт средств краевого бюджета», добавили там.
«Согласно документу, все сотрудники станций скорой медицинской помощи получат доплату из расчета 50% от размера федеральных выплат», — пояснили в правительстве.
Ранее следователи в Дагестане начали проверку по факту сообщений о неполучении стимулирующих выплат сотрудниками четырёх больниц и одной поликлиники.
Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал абсолютным приоритетом выплаты надбавок медикам.