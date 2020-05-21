СК проверяет сообщения о неполучении допвыплат медиками в Дагестане

Следователи в Дагестане проводят проверку по факту сообщений о неполучении стимулирующих выплат сотрудниками четырёх больниц и одной поликлиники.

Об этом говорится в заявлении регионального отделения СК.

«Организованы доследственные проверки по фактам невыплаты медицинским работникам соответствующих доплат», — указывается в сообщении.

Отмечается, что 19 и 20 мая в интернете были опубликованы видеообращения о том, что медицинские работники Ботлихской центральной районной больницы, Хасавюртовской центральной городской больницы и больницы города Дагестанские Огни не получили доплаты за работу в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Уточняется, что аналогичные заявления поступили от медицинских работников одной из поликлиник города Махачкалы и Дербентской центральной районной больницы.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин назвал абсолютным приоритетом выплаты надбавок медикам.