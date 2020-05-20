Коронавирусный индекс в России снизился на 3,8 пункта за неделю

Коронавирусный индекс (Covindex) снизился на 3,8 пункта за неделю с 11 по 17 мая и составил 85,3 пункта.

Об этом сообщает РИА Новости.

На прошлой неделе эксперты зафиксировали рост среднего чека при покупке туалетной бумаги на 1,9% — до 54 рублей и гречки на 1,2% — до 85 рублей, средний чек при покупке перчаток сохранился на прежнем уровне — 97 рублей. По остальным товарам в составе набора он снизился, сильнее всего на медицинские маски — на 20,2%, до 198 рублей. Далее следуют лимоны — на 6,5%, до 86 рублей, кусковое мыло — на 1,5%, до 67 рублей, и антисептики — на 1,4%, до 417 рублей.

«Средний чек такого набора за неделю 11—17 мая составил 1004 рубля, в то время как неделей ранее был 1065 рублей. Снижение среднего чека за неделю составило 5,7% (на 61 рубль). При этом средний рост объёмов продаж за неделю — 13%», — подсчитали аналитики «Платформы ОФД».

По мнению экспертов, это связано с тем, что из-за снятия ряда ограничений россияне увеличили частоту походов в магазины и число покупок.

За неделю с 4 по 10 мая Covindex снизился на 10,5 пункта и составил 89,1 пункта.

Covindex отражает изменение картины потребления семи товаров, ажиотажный спрос на которые сделал их символами пандемии.