В Челябинске завели дело из-за незаконной продажи огнестрельного оружия

В челябинском ГУ МВД рассказали, что в Челябинске завели уголовное дело в отношении четырёх местных жителей, занимавшихся изготовлением и продажей огнестрельного оружия.

Как сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства, преступление было раскрыто сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска полицейского главка региона.

Во время обыска было изъято три автомата Калашникова, 11 пистолетов системы Макарова, основные части оружия, а также более 800 боеприпасов различного калибра.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 3, ст. 223 УК России (незаконное изготовление оружия, совершённое организованной группой).

«Обвиняемым грозит лишение свободы на срок до восьми лет», — уточнили в ГУ МВД по региону.

Ранее kp.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге задержали двух местных жителей, организовавших подпольную нарколабораторию.