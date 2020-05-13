В Минпросвещения рассказали о ЕГЭ для поступающих в вузы школьников
- РИА Новости
По его словам, выпускникам 11-х классов школ, планирующим поступать в высшие учебные заведения России, необходимо будет «выбрать экзамены для поступления в вуз и сдать соответствующие экзамены ЕГЭ».
«Это будут два экзамена, которые необходимо выпускнику школ выбрать исходя из того, на какой факультет он поступает, исходя из требований вуза», — сказал он.
Ранее Минобрнауки России предложило предусмотреть возможность проведения ЕГЭ в дистанционном формате.
В Минпросвещения также сообщали о решении перенести проведение ЕГЭ на более поздний срок. Замминистра Дмитрий Глушко заявил, что новые сроки проведения Единого государственного экзамена объявят в ближайшие дни.