В Минпросвещения рассказали о ЕГЭ для поступающих в вузы школьников

Заместитель министра просвещения России Дмитрий Глушко в эфире телеканала «Россия 24» рассказал, в каком порядке будут сдавать Единый государственный экзамен поступающие в вузы школьники в 2020 году.

По его словам, выпускникам 11-х классов школ, планирующим поступать в высшие учебные заведения России, необходимо будет «выбрать экзамены для поступления в вуз и сдать соответствующие экзамены ЕГЭ».

«Это будут два экзамена, которые необходимо выпускнику школ выбрать исходя из того, на какой факультет он поступает, исходя из требований вуза», — сказал он.

Ранее Минобрнауки России предложило предусмотреть возможность проведения ЕГЭ в дистанционном формате.

В Минпросвещения также сообщали о решении перенести проведение ЕГЭ на более поздний срок. Замминистра Дмитрий Глушко заявил, что новые сроки проведения Единого государственного экзамена объявят в ближайшие дни.