В Минпросвещения рассказали о ЕГЭ для поступающих в вузы школьников

Короткая ссылка
Заместитель министра просвещения России Дмитрий Глушко в эфире телеканала «Россия 24» рассказал, в каком порядке будут сдавать Единый государственный экзамен поступающие в вузы школьники в 2020 году.
В Минпросвещения рассказали о ЕГЭ для поступающих в вузы школьников
  • РИА Новости

По его словам, выпускникам 11-х классов школ, планирующим поступать в высшие учебные заведения России, необходимо будет «выбрать экзамены для поступления в вуз и сдать соответствующие экзамены ЕГЭ».

«Это будут два экзамена, которые необходимо выпускнику школ выбрать исходя из того, на какой факультет он поступает, исходя из требований вуза», — сказал он.

Ранее Минобрнауки России предложило предусмотреть возможность проведения ЕГЭ в дистанционном формате.

В Минпросвещения также сообщали о решении перенести проведение ЕГЭ на более поздний срок. Замминистра Дмитрий Глушко заявил, что новые сроки проведения Единого государственного экзамена объявят в ближайшие дни.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить