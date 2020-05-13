Минпросвещения рассказало о сроках начала нового учебного года
- РИА Новости
В сообщении говорится, что ведомство держит на постоянном контроле вопросы планирования образовательного процесса, подготовки и сдачи в эксплуатацию образовательных учреждений к началу нового учебного года.
«Начало 2020/2021 учебного года по-прежнему планируется на осень», — отметили в ведомстве.
При этом в Минпросвещения заявили о решении перенести проведение ЕГЭ на более поздний срок. Замглавы ведомства Дмитрий Глушко сообщил, что новые сроки проведения ЕГЭ будут объявлены в ближайшие дни.
Также kp.ru со ссылкой на Глушко писало, что новый учебный год начнётся 1 сентября 2020 года в очном формате.