Онищенко прокомментировал перенос ЕГЭ

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Кирилл Горшенин
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с RT прокомментировал перенос сроков проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Онищенко прокомментировал перенос ЕГЭ
  • © duma.gov.ru

По мнению депутата, важность изменения сроков сдачи выпускных экзаменов в школе очевидна.

«В переносе (ЕГЭ. — RT) никакой новизны нет, об этом давно говорили. Конечно, его нужно переносить, это очевидно... В зависимости от того, насколько критичным будет перенос, ещё придётся переносить и приём в вузы, а следовательно, и начало учебного года. Нужно определить эту критическую точку», — заявил Онищенко.

При этом парламентарий выразил уверенность, что в дальнейшем получится уложиться в сроки, необходимые для нормального функционирования учебного процесса.

Ранее в Минпросвещения заявили о решении перенести ЕГЭ на более поздний срок.

Как отмечалось, это обусловлено рекомендациями органов здравоохранения в связи с эпидемиологической ситуацией в стране и необходимыми требованиями защиты здоровья детей и педагогов.

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