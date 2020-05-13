Вирусолог назвал дату появления лекарства от коронавируса
- Reuters
По словам вирусолога, учёные из Regeneron Pharmaceuticals работают над препаратом, действие которого основано на искусственном добавлении антител для помощи иммунитету.
«В последнем релизе они обещали начать клинические испытания лекарства в июне, а препарат выпустить уже в начале осени. Думаю, скоро человечество получит реально действующее лекарство от COVID-19», — приводят «Известия» его слова.
Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что канадские учёные нашли антитела, которые, предположительно, могут помочь в создании препарата от коронавирусной инфекции.