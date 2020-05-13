Вирусолог назвал дату появления лекарства от коронавируса

Эффективное средство борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 может появиться в начале осени 2020 года. Об этом сообщил руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

По словам вирусолога, учёные из Regeneron Pharmaceuticals работают над препаратом, действие которого основано на искусственном добавлении антител для помощи иммунитету.

«В последнем релизе они обещали начать клинические испытания лекарства в июне, а препарат выпустить уже в начале осени. Думаю, скоро человечество получит реально действующее лекарство от COVID-19», — приводят «Известия» его слова.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что канадские учёные нашли антитела, которые, предположительно, могут помочь в создании препарата от коронавирусной инфекции.