Вирусолог назвал дату появления лекарства от коронавируса

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Эффективное средство борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 может появиться в начале осени 2020 года. Об этом сообщил руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.
Вирусолог назвал дату появления лекарства от коронавируса
  • Reuters

По словам вирусолога, учёные из Regeneron Pharmaceuticals работают над препаратом, действие которого основано на искусственном добавлении антител для помощи иммунитету.

«В последнем релизе они обещали начать клинические испытания лекарства в июне, а препарат выпустить уже в начале осени. Думаю, скоро человечество получит реально действующее лекарство от COVID-19», — приводят «Известия» его слова.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что канадские учёные нашли антитела, которые, предположительно, могут помочь в создании препарата от коронавирусной инфекции.

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