Врач дала рекомендации по правильному питанию в переменчивую погоду

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Участковый врач-терапевт государственной поликлиники №107, член профсоюза врачей Москвы «Действие» Альбина Стрельченко дала рекомендации по правильному питанию в переменчивую погоду.
Врач дала рекомендации по правильному питанию в переменчивую погоду
  • Pixabay

В беседе с сайтом «Москва 24» она заявила, что лучше всего могут помочь кофе и шоколад, а воздержаться следует от чипсов, алкоголя и соли.

Как отметила Стрельченко, в условиях самоизоляции велик риск пониженного давления, поскольку отсутствуют физические нагрузки.

«Делайте зарядку дома, ходите пешком по дому, сходите вынести мусор. Любая физическая нагрузка будет полезна», — сказала врач.

Главное, считает она, не доводить до повышения давления.

«В таком случае надо сразу обращаться в медицинское учреждение. Может быть просто повышенное, а может быть гипертонический кризис», — добавила Стрельченко.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с URA.RU рассказала, как сохранить форму во время режима самоизоляции.

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