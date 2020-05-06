Врач дала рекомендации по правильному питанию в переменчивую погоду
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В беседе с сайтом «Москва 24» она заявила, что лучше всего могут помочь кофе и шоколад, а воздержаться следует от чипсов, алкоголя и соли.
Как отметила Стрельченко, в условиях самоизоляции велик риск пониженного давления, поскольку отсутствуют физические нагрузки.
«Делайте зарядку дома, ходите пешком по дому, сходите вынести мусор. Любая физическая нагрузка будет полезна», — сказала врач.
Главное, считает она, не доводить до повышения давления.
«В таком случае надо сразу обращаться в медицинское учреждение. Может быть просто повышенное, а может быть гипертонический кризис», — добавила Стрельченко.
Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с URA.RU рассказала, как сохранить форму во время режима самоизоляции.