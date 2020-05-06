Диетолог рассказала, как сохранить форму во время режима самоизоляции

Диетолог Маргарита Королёва рассказала, как сохранить форму во время режима самоизоляции.

В беседе с URA.RU она отметила, что в домашних условиях организм расходует меньше энергии.

«Калории в еде нужно уменьшить из-за гиподинамии, иначе их избыток будет откладываться на боках. В первую очередь — отказаться от рафинированных продуктов. Это сочетание «жир плюс сахар» и «жир плюс соль», — сказала Королёва.

По её словам, в столь особенный период очень важно поддерживать иммунитет, в чём помогает натуральная пища, симбиоз продуктов животного и растительного происхождения.

«Не менее четырёх раз в неделю зерновая пища — сочетать крупы с фруктами и ягодами. Можно добавлять сливочное масло, не забывать об овощах и зелени», — пояснила она.

Как отметила Королёва, источниками белка могут выступать мясо и рыба, а сочетать их нужно только с овощными гарнирами. Ещё один источник белка — творог.

Из сладостей диетолог рекомендует оставить только чёрный шоколад и фрукты.

Ранее член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша в беседе с ФАН рассказала, какие продукты укрепляют иммунитет.