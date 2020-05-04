В Калининградской области около 350 медиков отказались работать
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- РИА Новости
По его словам, «довольно большое число людей, которые отказались оказывать медицинскую помощь в этот нелёгкий период».
«Под 100 врачей и 250 человек среднего медперсонала. На это, наверное, есть свои причины, я не вправе их осуждать. По факту у нас 350 человек из системы ещё до начала всей коронавирусной истории «встали и вышли», — цитирует РИА Новости Кравченко.
Он отметил, что лечебные учреждения не обязывали отправлять на больничный медработников старше 65 лет, многие врачи и медсёстры этой категории остались работать.
По словам Кравченко, с дефицитом медперсонала регион столкнулся до развития ситуации с коронавирусом.
«Не могу сказать, что у нас катастрофически большое число заболевших медиков. Нужно понимать, что медработники — это самая большая группа риска на сегодня», — добавил он.
Министр подчеркнул, что самое опасное место с точки зрения инфицирования — это медицинские организации.
«Сегодня у нас на лечении находятся 93 медработника», — рассказал он.
Ранее главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико отмечал, что число заразившихся коронавирусом медиков в России растёт.
В конце апреля председатель СК Александр Бастрыкин поручил проверить данные о работающих в условиях пандемии медиках из Абакана, которые не получили положенные им выплаты.