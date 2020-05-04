В Калининградской области около 350 медиков отказались работать

Короткая ссылка
Около 100 врачей и 250 человек среднего медперсонала в Калининградской области до начала ситуации с коронавирусной инфекцией отказались работать. Об этом заявил региональный министр здравоохранения Александр Кравченко.
В Калининградской области около 350 медиков отказались работать
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

По его словам, «довольно большое число людей, которые отказались оказывать медицинскую помощь в этот нелёгкий период».

«Под 100 врачей и 250 человек среднего медперсонала. На это, наверное, есть свои причины, я не вправе их осуждать. По факту у нас 350 человек из системы ещё до начала всей коронавирусной истории «встали и вышли», — цитирует РИА Новости Кравченко.

Он отметил, что лечебные учреждения не обязывали отправлять на больничный медработников старше 65 лет, многие врачи и медсёстры этой категории остались работать.

По словам Кравченко, с дефицитом медперсонала регион столкнулся до развития ситуации с коронавирусом.

«Не могу сказать, что у нас катастрофически большое число заболевших медиков. Нужно понимать, что медработники — это самая большая группа риска на сегодня», — добавил он.

Министр подчеркнул, что самое опасное место с точки зрения инфицирования — это медицинские организации.

«Сегодня у нас на лечении находятся 93 медработника», — рассказал он.

Ранее главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико отмечал, что число заразившихся коронавирусом медиков в России растёт.

В конце апреля председатель СК Александр Бастрыкин поручил проверить данные о работающих в условиях пандемии медиках из Абакана, которые не получили положенные им выплаты. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить