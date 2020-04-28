СК проверит данные о медиках в Хакасии, не получивших выплаты

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Председатель СК Александр Бастрыкин поручил проверить данные о работающих в условиях пандемии коронавируса медиках из Абакана, которые не получили положенные им выплаты. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.
СК проверит данные о медиках в Хакасии, не получивших выплаты
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Как отмечается, в эфире одного из телеканалов журналисты рассказали, что выделенные и отправленные из федерального бюджета дополнительные средства для работающих в условиях пандемии сотрудников медицинских служб «так и не дошли до некоторых получателей в Республике Хакасия».

«По словам корреспондентов, медики из города Абакана не получили положенные выплаты», — говорится в сообщении.

Ранее Госдума приняла закон, который освобождает от налога на доходы физических лиц компенсационные выплаты медикам за работу с больными коронавирусом.

Как писал Newstracker.ru со ссылкой на пресс-службу губернатора Ставропольского края, в регионе разработали механизмы для дополнительных выплат врачам, лечащим больных коронавирусом.

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