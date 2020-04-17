Госдума освободила от НДФЛ выплаты работающим с коронавирусом медикам

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Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который освобождает от налога на доходы физических лиц компенсационные выплаты медикам за работу с больными коронавирусом.
Госдума освободила от НДФЛ выплаты работающим с коронавирусом медикам
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

В законе также содержатся нормы о налоговых стимулах для компаний, покупающих средства защиты от COVID-19.

Документ вступает в силу со дня его официального опубликования и будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года, то есть будет иметь обратную силу.

Как сообщалось, правительство России выделило около 50 млрд рублей на дополнительные выплаты медицинским работникам, борющимся с коронавирусной инфекцией COVID-19.

По данным телеканала «360», Московская область получит более 360 млн рублей на выплаты врачам во время пандемии коронавируса.

Согласно проекту нормативного правового акта, который устанавливает стимулирующие выплаты специалистам, работающим с пациентами, заболевшими коронавирусной инфекцией COVID-19, предусмотрены следующие доплаты: врачам — 80 тыс. рублей в месяц, средним медицинским работникам — 50 тыс. рублей в месяц, младшим медицинским работникам — 25 тыс. рублей в месяц.

Также выплаты должны быть предусмотрены для медработников, которые оказывают скорую медпомощь заболевшим коронавирусной инфекцией, из расчёта: врачам — 50 тыс. рублей в месяц, средним медицинским работникам и водителям машин скорой медицинской помощи — 25 тыс. рублей в месяц.

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