Мишустин поручил до 9 апреля внести проект по допвыплатам медикам

Российский премьер Михаил Мишустин поручил Минздраву и Минфину внести в кабмин до 9 апреля проект нормативного правового акта, который устанавливает стимулирующие выплаты специалистам, работающим с пациентами, заболевшими коронавирусной инфекцией COVID-19.

Соответствующее поручение опубликовано на сайте правительства.

Отмечается, что в документе должны быть предусмотрены выплаты для медработников, задействованных в стационарном лечении больных с COVID-19, из расчёта: врачам — 80 тыс. рублей в месяц, средним медицинским работникам — 50 тыс. рублей в месяц, младшим медицинским работникам — 25 тыс. рублей в месяц.

Также выплаты должны быть предусмотрены для медработников, которые оказывают скорую медпомощь заболевшим коронавирусной инфекцией, из расчёта: врачам — 50 тыс. рублей в месяц, средним медицинским работникам и водителям машин скорой медицинской помощи — 25 тыс. рублей в месяц.

Уточняется, документ должен предусматривать стимулирующие выплаты в период с апреля по июнь 2020 года.

Ранее российский лидер Владимир Путин на совещании с губернаторами предложил установить выплаты специалистам, которые работают с больными COVID-19.