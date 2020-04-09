Мишустин поручил до 9 апреля внести проект по допвыплатам медикам

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Российский премьер Михаил Мишустин поручил Минздраву и Минфину внести в кабмин до 9 апреля проект нормативного правового акта, который устанавливает стимулирующие выплаты специалистам, работающим с пациентами, заболевшими коронавирусной инфекцией COVID-19.
Мишустин поручил до 9 апреля внести проект по допвыплатам медикам
  • РИА Новости

Соответствующее поручение опубликовано на сайте правительства.

Отмечается, что в документе должны быть предусмотрены выплаты для медработников, задействованных в стационарном лечении больных с COVID-19, из расчёта: врачам — 80 тыс. рублей в месяц, средним медицинским работникам — 50 тыс. рублей в месяц, младшим медицинским работникам — 25 тыс. рублей в месяц.

Также выплаты должны быть предусмотрены для медработников, которые оказывают скорую медпомощь заболевшим коронавирусной инфекцией, из расчёта: врачам — 50 тыс. рублей в месяц, средним медицинским работникам и водителям машин скорой медицинской помощи — 25 тыс. рублей в месяц. 

Уточняется, документ должен предусматривать стимулирующие выплаты в период с апреля по июнь 2020 года.

Ранее российский лидер Владимир Путин на совещании с губернаторами предложил установить выплаты специалистам, которые работают с больными COVID-19.

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