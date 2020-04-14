В Ставропольском крае рассказали о дополнительных выплатах для врачей

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В Ставропольском крае разработали механизмы для дополнительных выплат врачам, лечащим больных коронавирусом.
В Ставропольском крае рассказали о дополнительных выплатах для врачей
  • © Сергей Киселев
  • АГН «Москва»

Об этом сообщает Newstracker.ru со ссылкой на пресс-службу губернатора.

Выплаты предусмотрены за особые условия труда и повышенную нагрузку.

Региональный Минздрав проработает меры для страхования данной категории медработников.

Также стало известно, что бюджет Приморского края получит более 82 млн рублей для поддержки медиков, участвующих в борьбе с коронавирусом, передаёт ИА PrimaMedia.

«Считаю принятие решения о выплате стимулирующих премий крайне важным в настоящее время. Медицинские работники оказывают медпомощь людям, рискуя своей жизнью», — заявила депутат краевого заксобрания Юлия Толмачёва.

Ранее сообщалось, что в Башкирии закупили ещё 550 аппаратов искусственной вентиляции лёгких.

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