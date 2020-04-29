В Минздраве заявили о росте числа заразившихся коронавирусом медиков

Количество заразившихся коронавирусом медицинских работников в России растёт, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.

По его словам, во многих регионах зафиксированы множественные очаги заболевания, прежде всего в медучреждениях.

«Количество заболевших медиков растёт, и даже российские врачи опубликовали в сети фамилии своих коллег, погибших во время пандемии коронавируса, в нём (в списке. — RT) более 70 фамилий», — цитирует Брико РИА Новости.

25 апреля стало известно о смерти анестезиолога-реаниматолога Елизаветинской больницы Санкт-Петербурга Сергея Белошицкого, у которого был подтверждён коронавирус.