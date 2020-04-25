В Петербурге умер заразившийся коронавирусом врач
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении на странице Елизаветинской больницы во «ВКонтакте».
«Сегодня в Больнице имени Боткина скончался врач анестезиолог-реаниматолог Сергей Белошицкий, который проработал в нашей больнице более 20 лет — до 25 февраля 2020 года», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Белошицкий лечил других пациентов от COVID-19 и заразился вирусом «при исполнении врачебного долга».
Ранее в Москве скончался врач госпиталя для ветеранов войн №3 с подтверждённым коронавирусом.