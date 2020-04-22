В Москве скончался инфицированный коронавирусом врач
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- РИА Новости
«У врача госпиталя для ветеранов войн №3 действительно была выявлена коронавирусная инфекция», — заявили в ведомстве.
Мужчину перевели на лечение в больницу в Коммунарке, где 20 апреля он умер. Отмечается, что причиной его смерти стала тяжёлая двусторонняя пневмония, вызванная коронавирусом COVID-19.
За последние сутки в России умерли 57 пациентов с коронавирусом.
При этом накануне за сутки скончался 51 человек.
Общее число летальных случаев в стране выросло до 513.
Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН назвал возможные сроки окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России.