В Москве скончался инфицированный коронавирусом врач

Врач госпиталя для ветеранов войн №3, у которого была подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19, скончался в больнице в Коммунарке. Об этом информирует пресс-служба столичного Департамента здравоохранения.

«У врача госпиталя для ветеранов войн №3 действительно была выявлена коронавирусная инфекция», — заявили в ведомстве.

Мужчину перевели на лечение в больницу в Коммунарке, где 20 апреля он умер. Отмечается, что причиной его смерти стала тяжёлая двусторонняя пневмония, вызванная коронавирусом COVID-19.

За последние сутки в России умерли 57 пациентов с коронавирусом.

При этом накануне за сутки скончался 51 человек.

Общее число летальных случаев в стране выросло до 513.

Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН назвал возможные сроки окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России.