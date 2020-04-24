Управделами Московской патриархии заразился коронавирусом

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Управляющий делами Московской патриархии митрополит Дионисий (Порубай) заразился коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом заявили в рабочей группе при патриархе Кирилле по координации в условиях распространения коронавируса.
Управделами Московской патриархии заразился коронавирусом
  • РИА Новости

«Митрополит Воскресенский Дионисий по совету врачей принял решение пройти курс лечения в стационаре в связи с подтверждением у него диагноза «коронавирусная инфекция», — говорится в сообщении в официальном Telegram-канале.  

Там отметили, что речь идёт о начальной стадии заболевания, а состояние его здоровья не вызывает опасений.

Ранее сообщалось, что ректор Московской духовной академии епископ Звенигородский Питирим (Творогов) заразился COVID-19.

В конце марта Патриарх Кирилл призвал прихожан воздержаться от посещения храмов из-за ситуации с COVID-19.

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