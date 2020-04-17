Ректор Московской духовной академии заразился коронавирусом

Ректор Московской духовной академии (МДА) епископ Звенигородский Питирим (Творогов) заявил, что заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пост священнослужителя в его Telegram-канале.

«Про меня пошли гулять слухи. Чтобы пресечь распространение недостоверной информации, сообщаю, что у нас с сестрой лёгкая форма коронавируса... Я заразился в храме на службе. Хотя мы в академии строго соблюдали гигиенические нормы», — написал ректор.

По его словам, к настоящему моменту уже произошёл «перелом в течении болезни», так как вновь стали ощущаться запахи.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил посмотреть на коронавирусную инфекцию COVID-19 как на милость Божию.