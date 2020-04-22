Путин: люди должны быть уверены в полноценной помощи при коронавирусе

Короткая ссылка
Россияне должны чувствовать уверенность, что им будет оказана своевременная и полноценная помощь в случае заражения коронавирусной инфекцией, заявил президент России Владимир Путин.
Путин: люди должны быть уверены в полноценной помощи при коронавирусе
  • РИА Новости

В ходе встречи в онлайн-формате с главой Воронежской области Александром Гусевым глава государства выразил надежду на скорую реализацию в регионе планов по созданию дополнительных мест в больницах для больных коронавирусом.

«Мы с вами понимаем, насколько это важно, люди должны чувствовать... себя спокойно и уверенно в связи с тем, что, если они столкнутся, не дай бог, с проблемами со здоровьем, в данном случае с этой инфекцией, им всегда будет оказана своевременная и полноценная помощь», — подчеркнул Путин.

Российский лидер добавил, что граждане страны должны знать, что «медицинская составляющая, которая зависит от власти, будет обеспечена».

Ранее Путин предупредил, что пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России ещё не пройден.

При этом он заверил, что у государства есть все необходимые ресурсы для защиты жизни и здоровья граждан в условиях пандемии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить