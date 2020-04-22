Путин: люди должны быть уверены в полноценной помощи при коронавирусе

Россияне должны чувствовать уверенность, что им будет оказана своевременная и полноценная помощь в случае заражения коронавирусной инфекцией, заявил президент России Владимир Путин.

В ходе встречи в онлайн-формате с главой Воронежской области Александром Гусевым глава государства выразил надежду на скорую реализацию в регионе планов по созданию дополнительных мест в больницах для больных коронавирусом.

«Мы с вами понимаем, насколько это важно, люди должны чувствовать... себя спокойно и уверенно в связи с тем, что, если они столкнутся, не дай бог, с проблемами со здоровьем, в данном случае с этой инфекцией, им всегда будет оказана своевременная и полноценная помощь», — подчеркнул Путин.

Российский лидер добавил, что граждане страны должны знать, что «медицинская составляющая, которая зависит от власти, будет обеспечена».

Ранее Путин предупредил, что пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России ещё не пройден.

При этом он заверил, что у государства есть все необходимые ресурсы для защиты жизни и здоровья граждан в условиях пандемии.