В Минпромторге высказались о ситуации с ценами на продукты в России

Глава Минпромторга России Денис Мантуров в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия 1» рассказал о динамике изменения цен на продукты в стране.

По его словам, министерство не фиксирует существенных изменений цен на продукты в стране.

«Мы не фиксируем каких-то серьёзных изменений по цене, колебания очень несущественные», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим он отметил, что идёт постепенное повышение цен на импортные продукты «ввиду того, что есть разница в курсах валют и разные тенденции на мировых рынках».

Мантуров также подчеркнул, что торговые сети постоянно поддерживают запас продовольствия на два месяца.

Ранее генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил региональным прокурорам незамедлительно реагировать на данные о завышении цен на социально значимые товары.

14 апреля глава Зернового союза Аркадий Злочевский в беседе с НСН прокомментировал резкий рост цен на гречневую крупу и пшено.