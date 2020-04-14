Генпрокурор поручил реагировать на завышение цен на значимые товары
- РИА Новости
«Прокуроры регионов ориентированы на незамедлительную организацию проверочных мероприятий путём направления в антимонопольные органы поручений об осуществлении проверок по фактам нарушений торговыми сетями, ритейлерами и иными хозяйствующими субъектами правил ценообразования на товары обозначенной категории (муку, гречку, сахар и другие)», — говорится в сообщении.
Ранее в ФАС заявили, что объективных экономических причин для роста цен на продукты в России нет.
В начале апреля Генеральная прокуратура поручила ФАС проверить обоснованность роста цен на продукты, в том числе на корень имбиря, чеснок и лимоны.
Позднее в ФАС сообщили о стабилизации цен на имбирь.