Генпрокурор поручил реагировать на завышение цен на значимые товары

Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил региональным прокурорам незамедлительно реагировать на данные о завышении цен на социально-значимые товары. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Генпрокуратуры.

«Прокуроры регионов ориентированы на незамедлительную организацию проверочных мероприятий путём направления в антимонопольные органы поручений об осуществлении проверок по фактам нарушений торговыми сетями, ритейлерами и иными хозяйствующими субъектами правил ценообразования на товары обозначенной категории (муку, гречку, сахар и другие)», — говорится в сообщении.

Ранее в ФАС заявили, что объективных экономических причин для роста цен на продукты в России нет.

В начале апреля Генеральная прокуратура поручила ФАС проверить обоснованность роста цен на продукты, в том числе на корень имбиря, чеснок и лимоны.

Позднее в ФАС сообщили о стабилизации цен на имбирь.